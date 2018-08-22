Посол США Йованович: рішення створити Міністерство у справах ветеранів - важливий крок

Про це вона заявила, виступаючи на міжнародному ветеранському та волонтерському форумі.

Ініціатива створити в Україні Міністерство у справах ветеранів є важливим кроком, а процес його формування може стати хорошим прикладом співпраці уряду та громадянського суспільства.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, виступаючи на міжнародному ветеранському та волонтерському форумі «Там, де ми, там - Україна» 22 серпня в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Рішення створити Міністерство у справах ветеранів було важливим кроком», - зазначила вона.

Як повідомлялося, у 2017 році з ініціативою створення в Україні Міністерства у справах ветеранів виступив голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю, народний депутат Олександр Третьяков. «За результатами дискусій на парламентських слуханнях на тему посилення соціального захисту ветеранів війни, які відбулися в жовтні 2016 року, на круглих столах і конференціях, наш Комітет спільно з волонтерами та ветеранами ініціював створення Міністерства України у справах ветеранів. Ця ініціатива знайшла підтримку на найвищому рівні», - підкреслив народний депутат.

Як зазначав голова профільного Комітету ВР, при створенні міністерства Україна може спиратися на кращий міжнародний досвід - США, Великобританії, Канади, Хорватії та інших країн, де проблеми ветеранів навчилися вирішувати дуже ефективно. За словами Третьякова, ідея створення профільного відомства для ветеранів має значну підтримку в суспільстві, про що свідчать дані соціологічного опитування.

У 2017-2018 роках делегація Комітету у справах ветеранів на чолі з Олександром Третьяковим двічі відвідувала США з метою обміну досвідом та налагодження зв'язків з Міністерством ветеранів США, представниками Сенату і Конгресу, а також ветеранськими організаціями і фондами, які заявили про підтримку і професійну допомогу в реалізації української ініціативи.

«Фахівці міністерства у справах ветеранів США готові сприяти робочій групі з підготовки створення аналогічного відомства в Україні. Крім того, американська сторона надала нам інформацію про власну структуру, моделі та підходи до надання послуг ветеранам», - зазначав Третьяков.

Нагадаємо, що 27 лютого 2018 року Верховна Рада прийняла постанову № 2294-VIII, якою звернулася до уряду з вимогою створити Міністерство України у справах ветеранів і в місячний термін поінформувати Верховну Раду про його виконання. Також на базі профільного Комітету було сформовано робочу групу з підготовки до створення нового міністерства. Старт роботи Міністерства у справах ветеранів планувався з 1 січня 2019 року.

19 червня 2018 року голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана виконати положення Конституції і подати на розгляд Верховної Ради кандидатуру міністра у справах ветеранів. «Новостворений орган не зможе почати ефективну роботу без першої особи відомства», - зазначив він.

У червні 2018 року з ініціативи профільного Комітету у Національній академії держуправління розпочався навчальний курс для ветеранів з метою їх підготовки до участі у конкурсах на держслужбу, у тому числі до роботи в новому міністерстві. «У новому Міністерстві у справах ветеранів має працювати 30-40% ветеранів. Такий досвід є в інших країнах і, сподіваюся, буде впроваджений у нас», заявив Олександр Третьяков.