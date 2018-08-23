"У Білому домі спочатку нам не повірили": Кравчук розповів, як Україна виходила зі складу СРСР

За словами першого президента, усі, хто зібрався в Біловезькій пущі, були різні – і залишаються такими досі.

Напередодні Дня незалежності України перший президент України Леонід Кравчук поділився своїм найяскравішим спогадом про розвал Радянського Союзу.

"Це було 6 грудня, початок зими. У Біловіжжі тоді було 15 градусів морозу і глибокий сніг. Я був дуже здивований цим, коли приїхав туди", – розповів він під час чату на "Главреді".

Також у нього тоді був час подивитися трошки околицю села Вискулі. "Ніколи до того моменту я не бачив зубрів. Але коли подивився на цих велетнів, у мене очі розширилися. Я відчув неймовірну красу Біловіжжя. Таким було перше найбільш яскраве враження", – зізнався Кравчук.

За його словами, усі, хто зібрався в Біловіжжі, були різні – і залишаються такими досі.

"Росія, Україна, Білорусь... Єльцин, Кравчук, Шушкевич... Але в ідеї про необхідність денонсації Радянського Союзу ми були єдині. Настільки історія і досвід життя в Радянському Союзі для кожного з наших народів були складними! Голодомор, репресії, війни, голод тощо – все це закарбувалося у свідомості кожної людини", – пояснив політик.

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Він згадує, що учасники переговорів відчували тоді: "Ми відчули, що час працює на нас, що відкриваються нові можливості свободи, віри, незалежності, побудови власних держав. Так, ми знали, що буде нелегко, що будуть помилки і прорахунки, але це наші помилки. А не чиїсь, нав'язані нам волею когось, причому не помилки, а свідомі дії для нашого приниження. Ми це знали. І, коли ми обговорювали, слухали один одного, дивилися одне на одного, відчувалася переконаність, віра в те, що буде далі. Це було настільки яскраво!"

І останнє, що теж дуже запам'яталося – це розмова з Білим домом і тодішнім американським президентом Джорджем Бушем.

"Ми інформували Білий Дім і Америку про денонсацію Радянського Союзу. Ми знали, що в Америці зосереджені всі засоби масової інформації світу, і розуміли, що те, про що ми будемо говорити зі Сполученими Штатами, завтра дізнається весь світ. Ця телефонна розмова була неймовірно цікавою. У Білому домі спочатку нам не повірили – ми, президенти, говоримо з якогось села Васкула... Вони висловили сумніви. Але серед нас був тодішній міністр закордонних справ Росії Козирєв, і він знав того чоловіка, з яким ми говорили по телефону. Козирєв взяв трубку і підтвердив – мовляв, все так, все правда, тут, у селі Васкула, таке відбувається. І тільки після цього підійшов до телефону президент Сполучених Штатів", – зі сміхом розповів Кравчук.

І резюмував: "Це дуже яскраві, трохи гумористичні спогади. Але це дуже пам'ятні моменти. Таке назавжди залишається в пам'яті людини".