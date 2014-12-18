Обама наразі не розглядає нових санкцій проти Росії - Білий дім

Про це заявили у Білому домі у четвер, 18 грудня, передає Радіо Свобода.

«На даний момент адміністрація не має наміру запроваджувати санкції у рамках цього закону, але документ дає адміністрації додаткові повноваження, що можуть бути використані у разі обґрунтування», – сказав речник Білого дому Джош Ернест.

За його словами, до кінця тижня Барак Обама підпише закон, який минулого тижня ухвалив американський Конгрес.

Ухвалений Конгресом закон передбачає, з одного боку, що президент США має право (але не зобов’язаний) надавати допомогу Україні оборонними озброєннями.

Передбачено також розширити невійськову допомогу Україні, а також надати Україні термінову допомогу в галузі енергетики за нинішніх умов нестачі палива і електроенергії, серед того й для зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв.

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Із іншого боку, документ вимагає від президента накласти санкції проти головного російського експортера військових товарів, компанії «Рособоронекспорт».

Це документ також надає президентові право (але не вимагає) запроваджувати санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема, проти «Газпрому», якщо ця компанія перекриє газ країнам НАТО, Україні, Грузії чи Молдові.