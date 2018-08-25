Проросійський президент Молдови заявив, що готовий до "будь-яких контактів" з Україною

Водночас він повідомив, що наприкінці жовтня приїде з офіційним візитом до Москви.

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий до «діалогу, будь-яких контактів» з Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи відносини між двома країнами.

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«Я, як і раніше, відкритий, нещодавно навіть надіслав панові Порошенку привітання з нагоди національного свята – Дня Незалежності України», – сказав Ігор Додон.

Водночас він повідомив, що наприкінці жовтня приїде з офіційним візитом до Москви.

Ігор Додон відомий своєю проросійською позицією Так, в грудні минулого року він відмовився підписувати прийнятий урядом закон про боротьбу з російською пропагандою, назвавши його антиросійським і таким, що спрямований проти свободи слова.

Тоді Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, дозволивши урядові ввести в дію закон.