Росія планує продовжувати дестабілізацію на Сході України

16:20, 19 грудня 2014
Політика
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Заяви Путіна щодо підтримки мирного врегулювання конфлікту на Донбасі не підкріплюються жодними діями у цьому напрямку.

REUTERS

Як повідомило УНІАН джерело в штабі АТЦ СБУ, зважаючи на зростаючий спротив російських військовослужбовців виїжджати в Україну до зони АТО не маючи при цьому жодного офіційного статусу (а як наслідок - пільг по поверненню), офіцерам і солдатам ЗС РФ, які знаходяться у Донецькій і Луганській областях, тепер пропонують укладання контракту терміном на один рік для проходження «служби» в зоні АТО на території України.

Читайте такожРосія відправила на Донбас черговий «гумконвой» - ГенштабНа думку співрозмовника УНІАН, зазначене, з одного боку, свідчить про довготривалі плани Росії по дестабілізації східних регіонів нашої держави.

З іншого боку, метою довготривалих контрактів може бути спроба ввести в оману спостерігачів ОБСЄ, які останнім часом публічно заявляють про систематичний перетин кордону військовими з боку РФ (з контрактом на один рік російські військовослужбовці можуть бути змушені знаходитись на території України тривалий час, без проведення ротацій, для яких доводиться перетинати кордон).

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