Росія планує продовжувати дестабілізацію на Сході України

Як повідомило УНІАН джерело в штабі АТЦ СБУ, зважаючи на зростаючий спротив російських військовослужбовців виїжджати в Україну до зони АТО не маючи при цьому жодного офіційного статусу (а як наслідок - пільг по поверненню), офіцерам і солдатам ЗС РФ, які знаходяться у Донецькій і Луганській областях, тепер пропонують укладання контракту терміном на один рік для проходження «служби» в зоні АТО на території України.

Читайте такожРосія відправила на Донбас черговий «гумконвой» - ГенштабНа думку співрозмовника УНІАН, зазначене, з одного боку, свідчить про довготривалі плани Росії по дестабілізації східних регіонів нашої держави.

З іншого боку, метою довготривалих контрактів може бути спроба ввести в оману спостерігачів ОБСЄ, які останнім часом публічно заявляють про систематичний перетин кордону військовими з боку РФ (з контрактом на один рік російські військовослужбовці можуть бути змушені знаходитись на території України тривалий час, без проведення ротацій, для яких доводиться перетинати кордон).