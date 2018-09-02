ГПУ закриє провадження проти ватажка "ДНР" Захарченка (відео)

Він додав, що не підтримує "розмов про емпатію та загальнолюдські цінності" стосовно екс-лідера донецьких бойовиків.

Генеральна прокуратура закриє кримінальне провадження проти вбитого лідера бойовиків ОРДО Олександра Захарченка.

Про це повідомив у суботу генпрокурор Юрій Луценко на КПВВ "Гнутово", йдеться в сюжеті ТСН.

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"Буде ухвалено процесуальне рішення в кримінальному провадженні. Я думаю, що ми зробимо це швидко і з відчуттям, що покарання знайшло злочинця", - сказав Луценко.

Він додав, що не підтримує "розмов про емпатію та загальнолюдські цінності" стосовно екс-лідера донецьких бойовиків.

"Людина, яка замахнулася на свою державу, яка кинула мільйони людей у вир війни і нещасть, заслужила ту смерть, якою загинув Захарченко", - вважає генпрокурор.

Раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що рішення про можливе закриття справ Службою безпеки України (СБУ) щодо загиблого Олександра Захарченка буде ухвалено слідчими.

Як повідомлялося, 31 серпня ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка було вбито внаслідок вибуху в центрі Донецька.

31 липня 2014 року Захарченку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину,передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

У той же день у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного не виявилося можливим, він був оголошений у розшук.

1 серпня 2014 року суд надав правоохоронцям дозвіл на затримання "голови" ДНР для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.