"Ми готові всіляко сприяти": Росія приписала собі "вирішальну роль" у розробці Мінських угод

Очільник МЗС РФ підкреслив, що Росія готова до "компромісів" у питаннях України та Сирії, однак очікує зміни влади в Україні.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія зіграла вирішальну роль у виробленні Мінських угод і очікує зміни влади в Україні для їх реалізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це очільник МЗС сказав у ході зустрічі зі студентами Московського державного інституту міжнародних відносин.

«Ми зіграли вирішальну роль у виробленні Мінських домовленостей, які залишаються єдиним шляхом подолання кризи на сході України. Ми готові цьому всіляко сприяти. На жаль, не лише від нас залежить досягнення врегулювання на основі мінського комплексу заходів», - зазначив Лавров.

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«Навряд чи до виборів в Україні київська влада зможе змінити свою повністю деструктивну лінію на саботаж і підрив усього того, про що домовилися лідери Росії, Німеччини, Франції та України в лютому 2015 року», - додав він.

При цьому Лавров підкреслив, що Росія готова до «компромісів» у питаннях України та Сирії.

Він зазначив, що неясно, чому США хочуть покарати Росію за кризу на сході України. «Це стосується й врегулювання міжнародних криз, міжнародних конфліктів: будь то на Близькому Сході, на півночі Африки, в Україні - конфлікт, який США за часів адміністрації Обами активно сформували й зберігають зараз у розігрітому стані, перш за все, щоб у нас, на наших кордонах були подразники», - заявив Лавров.

Раніше у Держдумі РФ заявили, що вбивство в Донецьку ватажка "ДНР" Олександра Захарченка "обнуляє" сенс Мінських домовленостей.