Скандальний законопроект щодо блокування сайтів відправлять на доопрацювання

Голова комітету Олександр Данченко зазначив, що норми законопроекту щодо закриття інформаційних ресурсів без рішення суду недемократичні і можуть призвести до порушень права на свободу слова.

Комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв’язку рекомендував парламенту відправити на доопрацювання законопроект щодо блокування сайтів без рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, голова комітету Олександр Данченко зазначив, що законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері” (реєстраційний № 6688) потребує “серйозного доопрацювання”.

За його словами, пропозиції, які містяться в цьому законопроекті, не узгоджуються з нині чинним законодавством.

Голова комітету наголосив, що також цей законопроект не підтримали галузеві об’єднання.

Данченко зазначив, що норми, які містяться в законопроекті щодо закриття інформаційних ресурсів без рішення суду, недемократичні і можуть призвести до порушень права на свободу слова.

Комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв’язку не є профільним щодо розгляду даного законопроекту.

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Профільний комітет — з питань національної безпеки і оборони раніше ухвалив рішення рекомендувати парламенту за результатами розгляду у першому читанні ухвалити проект закону № 6688 за основу, доручивши Комітету з інформатизації та зв’язку доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, висновків Європейського суду з прав людини, зроблених судом під час розгляду скарг проти рішень про обмеження доступу до інформаційних ресурсів.

Крім профільного комітету, висновок щодо законопроекту мають надати сім комітетів парламенту, серед яких був Комітет з питань інформатизації та зв’язку.

Як відомо, ряд журналістів та різних організацій заявили, що законопроект № 6688 не можна ухвалювати, оскільки його положення загрожує обмеженню свободи слова в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№6688).

Положення документу істотно розширюють можливості правоохоронних органів щодо блокування інтернет-ресурсів. Однією з головних норм законопроекту є блокування веб-сайтів у досудовому порядку за рішенням слідчого судді.

У липні 2017 року законопроект №6688 парламент не включив до порядку денного сесії, оскільки не вистачило голосів.

21 червня 2018 року законопроект №6688 було успішно внесено до порядку денного ВР для розгляду на поточній сесії.

Водночас представники інтернет-спільноти України заявили, що ухвалення такого закону спричинить низку негативних наслідків, які суттєво вдарять по рівню свободи в інтернеті, а також стане підставою для монополізації ринку надання послуг із доступу до Всесвітньої мережі.