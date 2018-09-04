Україна добровільно внесла до бюджету Ради Європи $400 тисяч - Клімкін

Глава МЗС Павло Клімкін наголосив, що РФ продовжує фінансовий шантаж Ради Європи і не сплачує внески до цієї організації.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна зробила внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400 тис. доларів.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

"Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400 тис. доларів. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи", - заявив Клімкін.

Як ідеться у повідомленні Постійного представництва України при Раді Європи у соціальній мережі Facebook, Київ вперше здійснив добровільний внесок до бюджету Ради Європи.

Читайте такожРосію можна виключити з Ради Європи - глава КС Литви

"Фінансова ситуація в РЄ різко погіршилася у 2017 році, коли Російська Федерація використала фінансовий шантаж організації і у порушення своїх міжнародно-правових зобов’язань відмовилася сплачувати внески до бюджету Ради Європи до того часу, поки не буде відновлена повноцінна участь її делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи", - наголосили в представництві.

"Цей крок поставив організацію в особливо скрутне становище, оскільки протягом останнього десятиліття бюджет Ради Європи формувався в умовах скорочення бюджетних видатків у більшості держав-членів", - зазначили українські дипломати.

У зв'язку з цим, уряд України вирішив фінансово підтримати Раду Європи.

"Ми зробили добровільний внесок на додаток до своїх обов’язкових платежів до бюджету. Гроші будуть використані у сферах співробітництва, що є пріоритетними як для Ради Європи, так і у контексті співробітництва з нашою державою.", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Україна профінансувала такі напрями співробітництва як функціонування Європейського суду з прав людини, боротьба з корупцією та відмиванням грошей, запобігання тортурам, боротьба з расизмом і нетерпимістю, інтеграція ромів та кочівників у суспільство, захист меншин, розвиток рівноправ’я жінок та чоловіків, захист культурної спадщини і захист журналістики та безпеки журналістів.

"У найскладніший період сучасної історії України ми стали отримувачем допомоги з боку Ради Європи. Я радий, що сьогодні Україна стала донором такої допомоги. Це акт солідарності України з Радою Європи у темні для організації часи, коли випробовуються на міцність її здатність захищати власні цінності та принципи" - зазначив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї через анексію Криму. З того часу РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі.

У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ.

У Страсбурзі в січні 2018 року проходила зимова сесія ПАРЄ. Віце-президент асамблеї Володимир Ар'єв заявив, що в Парламентській асамблеї Ради Європи триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

23 січня російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія не платитиме внески до Ради Європи, доки її права в ПАРЄ не будуть відновлені. Тоді головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен попередив, що несплата Росією членських внесків до Ради Європи призведе до серйозних наслідків.