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Порошенко затіяв вечірку для членів своєї партії, куди покликав Гройсмана і Луценка - ЗМІ

14:31, 06 вересня 2018
Політика
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Депутати поки не знають про точну дату та час зустрічі / фото УНІАН

Про це повідомляє Telegram-канал УП. Off the record.

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Як зазначається, депутати поки не знають про точну дату та час зустрічі.

«Після засідання Ради нас везуть туди автобусами», - сказав один з депутатів БПП.

Крім народних обранців і президента там очікують побачити генпрокурора, прем'єра і мера Києва.

Нагадаємо, що новорічний корпоратив БПП пройшов в офісі партії навпроти Києво-Печерської Лаври. розважали гостей живою музикою.

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Теги: #Порошенко#БПП