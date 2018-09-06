Порошенко затіяв вечірку для членів своєї партії, куди покликав Гройсмана і Луценка - ЗМІ
14:31, 06 вересня 2018Політика
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Крім народних обранців від БПП і президента на вечірці очікують побачити генпрокурора, прем'єра і мера Києва.
Депутати поки не знають про точну дату та час зустрічі / фото УНІАН
Петро Порошенко 6 вересня скликає фракцію БПП на вечірку з нагоди початку політичного сезону.
Про це повідомляє Telegram-канал УП. Off the record.
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Як зазначається, депутати поки не знають про точну дату та час зустрічі.
«Після засідання Ради нас везуть туди автобусами», - сказав один з депутатів БПП.
Крім народних обранців і президента там очікують побачити генпрокурора, прем'єра і мера Києва.
Нагадаємо, що новорічний корпоратив БПП пройшов в офісі партії навпроти Києво-Печерської Лаври. розважали гостей живою музикою.
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