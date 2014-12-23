Савченко розповіла, як її захопили у полон бойовики та продали до Росії

Бойовики луганського батальйону "Зоря" продали українську льотчицю Надію Савченко до Росії або обміняли на зброю.

Про це Надія Савченко розповіла в інтерв'ю російській "Новой газете".

"Затримували мене "ополченці" незаконного збройного формування батальйону "Зоря" у Луганській області в ході зустрічного бою. Ми нарвалися на засідку. Так, при затриманні били прикладами автоматів, силою тримали, обшукували, мародерничали, кричали, що вони мене, c**у-снайпершу, по колу пустять. Але це нормальна первинна реакція на війні. Потім охололи та поводилися з полоненими нормально. Звірами вони не були", - каже вона.

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"Перевозили мене в наручниках з мішком на голові протягом 8 годин, шістьма машинами під озброєним конвоєм", - продовжує льотчиця.

Коли Савченко передали слідчому, він заявив, що або вони будуть співпрацювати, або її посадять до в'язниці.

У свою чергу адвокат льотчиці Ілля Новіков розповів виданню про подробиці взяття його підзахисної у полон.

"Рано вранці 17 червня передова група "Айдару" на території гольф-клубу біля села Привітне була обстріляна. Батальйон почав висуватися в цьому напрямку з боку Щастя. Надія Савченко в цей час перебувала з основною групою «Айдару», на кілька сот метрів позаду, але вирішила піти вперед і подивитися, що сталося з групою на бронетехніці. Вона йшла одна полем, та у лісосмузі зліва від дороги, в цей момент її поранили в руку навиліт одиночним пострілом", - каже він.

Відразу після цього Савченко побачила поруч із узбіччям чотирьох поранених бійців з групи, яка потрапила у засідку, а їм вдалося відійти назад. Вона перев'язала їх і стала викликати допомогу телефоном, але єдиною, хто зголосився вивезти поранених, була її сестра Віра. До її машини сіли двоє "айдарівців", Віру вони вмовили залишитися. Вони швидко поїхали дорогою, але проскочили те місце, де була Надія Савченко з пораненими. Біля палаючих БТРів першої групи їх взяли у полон.

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"Бачачи, що допомога не прийшла, Савченко запропонувала пораненим вибиратися своїми силами, а сама вирішила пройти трохи вперед і розвідати засідку. Там її і взяли у полон. Її кілька разів вдарили, зв'язали, і незабаром відвезли на базу батальйону "ЛНР" "Зоря", де вона і залишалася до 23 червня, коли її вивезли до Росії", - резюмує адвокат.

За його словами, розповідь Савченко підтверджується показаннями "айдарівців" та військових, а також даними її телефону, який 10.44 вже знаходився у центрі Луганська. Російські журналісти, які незабаром загинули, приїхали на блокпост біля селища Металіст вже після 11 години.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію. Як стверджує російське слідство, під час військових дій в районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар», дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було здійснено мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетинанні кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка утримується в московському СІЗО, оголосила голодування.

17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат Марк Фейгін заявив, що дані білінгу мобільного телефону Савченко доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.

22 грудня, Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту української льотчиці Савченко, визнавши законним рішення Басманного суду Москви про продовження її арешту до 13 лютого 2015 року.