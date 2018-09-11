Парубій: частина інформаційного поля України є окупованою

Парубій додав, що "фактично кореспондентські пункти російських видань, які діють в Україні, - це теж є питання загальної загрози, загального питання безпеки в широкому розумінні".

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що частина інформаційного поля України є окупованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час форуму "Повна мобілізація: спільний план дій".

Говорячи про інформаційну безпеку, спікер сказав: "Ми сьогодні маємо визнати, що частина інформаційного поля України є окупованою. Так само, як є окупованою частина нашої території".

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Парубій додав, що "фактично кореспондентські пункти російських видань, які діють в Україні, - це теж є питання загальної загрози, загального питання безпеки в широкому розумінні".

Голова ВР зауважив, що спілкувався з Комітетом ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, який займається підготовкою законопроектів щодо протидії інформаційним загрозам.

"У гібридній війні інформаційна складова є не менш важлива, ніж мілітарна", - наголосив Парубій і додав, що це питання має бути на порядку денному.