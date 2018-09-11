"Справа рюкзаків": єдиний обвинувачуваний отримав умовний термін

Литвин повністю визнав свою провину в шахрайстві і підробці документів, викрив іншого фігуранта справи, який вже помер, і погодився компенсувати збитки.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою і Володимиром Литвином, обвинуваченим по так званій "справі рюкзаків" про розкраданні коштів.

Таке рішення у вівторок оголосив головуючий суддя колегії Віктор Єжов, передає "Українська правда".

Литвин повністю визнав свою провину в шахрайстві і підробці документів, викрив іншого фігуранта справи, який вже помер, і погодився компенсувати збитки.

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В матеріалах справи прокуратура не згадує про сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його екс-заступника Сергія Чеботаря, справу проти яких закрили місяць тому.

Литвину призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Також він має заплатити 4 мільйони 855 тисяч гривень збитків.

Також Литвин компенсує більш 368 тисяч гривень судових витрат.

Його визнали винним за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою) і ч. 3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Після оголошення рішення Литвин відмовився коментувати його.

Раніше стало відомо, що він уклав угоду з прокурором.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чоботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чоботаря і Авакова повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина. «Син мій, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Всім тим, хто хоче використати цю ситуацію в цілях піару, заради власних політичних амбіцій або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр і зазначив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, однак 1 листопада Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

12 липня 2018 року, стало відомо про винесення прокурором САП постанови про закриття кримінального провадження за підозрою Авакова-молодшого і Чоботаря. Такі дії НАБУ назвали «незрозумілими і непослідовними».

Третій фігурант справи так званих "рюкзаків Аваков" про розкрадання коштів Володимир Литвин вирішив взяти провину на себе.

Активісти стверджували, що Литвину пом'якшили статтю звинувачення. Проте 11 вересня він був засуджений за особливо тяжкий злочин.