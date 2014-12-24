Яценюк: ми готові до найрадикальніших змін

Про це заявив на засіданні Ради реформ при президенті України прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Для того щоб Україна у стратегічній перспективі стала успішною країною і подала заявку на членство в ЄС, і отримала це членство, потрібно пройти період досить складних змін, - сказав очільник уряду. - Ті тактичні та стратегічні кроки, які потрібно пройти, викладені і в президентській програмі «Стратегія 2020», і в програмі діяльності уряду, затвердженій парламентською коаліцією ... Ми готові до найрадикальніших змін, і сподіваюся, новий парламент і нова коаліція теж до цього готова».

За його словами, головною реформою має стати реформа ідеології політичного класу і вміння витрачати тільки те, що маємо. «За останні 4 роки набрали зовнішніх боргів 40 млрд дол. За 20 років менше взяли. А нам сьогодні це обслуговувати», - зазначив Яценюк.

Читайте такожПоляки – українцям: Україна не повинна чекати, що ЄС вирішить її проблеми

Водночас він підкреслив, що Україна несе серйозні втрати - в економіці перш за все. «А людські втрати взагалі нічим не повернеш. Але у такі моменти нація має об'єднуватися. Президент, уряд і парламентська коаліція мають брати на себе відповідальність, пояснювати і доводити, що це єдино правильний шлях, по якому ми йдемо», - сказав прем'єр.

Він звернув увагу, що Кабмін вніс до парламенту цілий пакет реформаторських законів. «Хтось каже, що ці закони потрібні МВФ. Але МВФ взагалі нічого не потрібно. Це потрібно Україні - так само, як потрібні програми з МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними кредиторами, - сказав очільник уряду. - І тому в присутності президента України я просив би, щоб вся парламентська коаліція знайшла в собі мужність зробити те, що обіцяла під час парламентських виборів. У нас коаліційний уряд, у нас спільна відповідальність перед країною. До кінця року треба ухвалити закони, які мають лягти в основу бюджету».

За словами Яценюка, йдеться про Податковий кодекс, Бюджетний кодекс, новий закон про трансферне ціноутворення. «І особливо - пакет оптимізації соціальних витрат. Держава не може собі дозволити стільки витрачати на соціалку. Тому, хто не може, держава має допомогти. Той, хто може, тому держава має створити умови, щоб заробити і шляхом сплати податків допомогти малозабезпеченим і країні у цей непростий період часу», - резюмував Яценюк.

Читайте такожКабмін готує нові податкові правила, які вдарять по кишені звичайних українців

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту пакет з 44 законопроектів, які передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого було розраховано проект бюджету на 2015 рік. Проект бюджету презентувала міністр фінансів Наталія Яресько. Кабмін заклав у проект бюджету прогноз падіння економіки на 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млрд грн, граничний обсяг дефіциту держбюджету - 63,670 млрд грн.