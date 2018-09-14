Порошенко публічно попрощався з Росією: "До свидания, наш ласковый мишка"

Президент вважає, що Україна вже "переграла Росію", оскільки змогла стати на західний курс.

Президент Петро Порошенко вважає, що Україна "переграла Росію" та попрощалася з радянським минулим.

Про це він заявив під час виступу на конференції в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Петро Порошенко заявив, що Україна отримала підтвердження перспективи вступу до НАТО на липневому саміті Альянсу в Брюсселі.

"Цьогорічний саміт НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни... Президенти і прем’єри один за одним говорили: пане президенте, двері НАТО для вас відкриті", - переказав він переговори на саміті.

Читайте такожПорошенко і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі та продовження тиску на Росію

Окремо він наголосив, що "російський вектор" розвитку України після цього саміту остаточно розірваний.

"Це не лише намір зайвий раз помахати рукою Москві - "До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!" Це меседж і нашим західним партнерам: "Раз ви (альянс - Ред.) неодноразово вже нам сказали, що двері відкриті, то навіть не сумнівайтеся, ми обов’язково ними зайдемо!", - наголосив він.

Порошенко вважає, що Україна вже "переграла Росію", оскільки змогла стати на західний курс попри багаторічний опір Кремля.

Президент водночас підкреслив небезпеку розвороту зовнішньополітичного курсу, пожартувавши з цього приводу: "З радянських казок ми дуже добре пам’ятаємо, як небезпечно озиратися назад".