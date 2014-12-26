Президент призначив голів Львівської, Сумської, Полтавської та Рівненської ОДА

Як повідомляє прес-служба глави держави, головою Львівської ОДА призначений Олег Синютка, Сумської ОДА - Микола Клочко, Полтавської ОДА Валерій Головко, Рівненської ОДА - Віталій Чугунніков.

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Під час зустрічі з новопризначеними головами ОДА глава держави підкреслив: "чекаю від вас консолідації політичних сил суспільства, імплементації європейського шляху розвитку та Угоди про асоціацію. Я від вас чекаю різкого підвищення енергоефективності, тому що кожен з вас знає, що це той виклик, на який ми повинні знайти адекватну відповідь".

Глава держави підкреслив, що новопризначені голови обласних держадміністрацій повинні забезпечити проведення мобілізації. "З 20 січня буде оголошена четверта хвиля мобілізації. Робиться вона для того, щоб забезпечити ефективну ротацію тих підрозділів, які зараз знаходяться в зоні АТО", - зазначив президент.

Відповідаючи на запитання Олега Синютки про почергові відключення електроенергії, президент зазначив: "Напередодні новорічних свят наше пряме завдання зробити все можливе для того, щоб захистити людей".

Глава держави повідомив, що сьогодні досягнуто дуже важливий результат про розблокування поставок вугілля в Україну. "Сьогодні вже пішли перші ешелони, які забезпечать сталу роботу електростанцій, - сказав Петро Порошенко. - Це - перший крок, який дозволить підвищити якість роботи енергетичної системи".

Також, за словами глави держави, сьогодні повинні бути забезпечені перетоки електроенергії в Україні, що дозволить суттєво скоротити ризики почергових відключень у часи пікових навантажень.

Довідка УНІАН. До призначення головою Львівської ОДА Олег Синютка обіймав посаду першого заступника мера Львова.

Микола Клочко був головою Сумської облради.

Валерій Головко та Віталій Чугунніков були народними депутатами VII скликання від "Батьківщини" та УДАРу, відповідно.