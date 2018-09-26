Волкер вручив Порошенку копію декларації про невизнання анексії Криму Росією

Зустріч українського президента відбулася на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Курт Волкер вручив Петру Порошенку символічну друковану копію декларації Держсекретаря США Майка Помпео від 25 липня, в який чітко і недвозначно зафіксована позиція США щодо невизнання незаконної анексії Росією українського Криму.

Як повідомила прес-служба глави української держави, це сталося під час зустрічі спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера із президентом України Петром Порошенком у Нью-Йорку в рамках 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Волкер додав, що ця декларація за духом і буквою схожа з декларацією, прийнятою в 1940 році в.о. Державного секретаря США Самнером Веллесом щодо невизнання Сполученими Штатами радянської окупації балтійських країн.

Окрім цього, Курт Волкер поінформував Порошенка про введення санкцій проти ще 12 російських компаній.

Також співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та перспективи розгортання миротворчої місії під егідою ООН на його окупованій частині.

Окрему увагу було приділено співпраці в сфері безпеки та оборони між Україною та США, а також взаємодії на шляху подальшого впровадження реформ у нашій державі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів. Санкції набирають чинності 26 вересня.

Російським підприємствам, які потрапили у список, фактично закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. Правила також забороняють реекспорт та передачу всередині Росії таких товарів, тобто дотримуватися обмежень зобов'язані будь-які компанії незалежно від національності і країни надсилання товару, якщо продукт має американське походження.

Зокрема, науково-дослідний інститут "Вектор", науково-виробниче підприємство (НВП) "Гамма", компанія "Сайрус Системс" і група компаній "Інфотекс" звинувачуються в тому, що вони сприяли зловмисній діяльності РФ у кіберпросторі. Науково-виробниче підприємство підводних технологій "Океанос" і компанія "Дайвтехносервіс" звинувачуються у наданні підтримки військово-морському флоту Росії і постачанні військовим обладнання.

Нагадаємо, «Дайвтехносервіс» потрапила в американський «чорний список» ще раніше за те, що допомагала ФСБ втручатися в роботу кабелів систем зв’язку, які проходять на дні океану.

20 вересня у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили про запровадження санкцій проти 33 юридичних і фізичних осіб з оборонного сектору Російської Федерації.