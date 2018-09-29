Генасамблея ООН ухвалить резолюцію, в якій Росія буде названа "державою-окупантом" – Порошенко

Міністерство закордонних справ України на кінець року готує проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї ООН щодо окупації Криму. До проекту резолюції буде включено питання українських політв'язнів.

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалить резолюцію, в якій Росія буде названа "державою-окупантом".

Про це президент Петро Порошенко заявив у своєму виступі на X Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

"Результатом моєї участі у Генеральній асамблеї ООН та зустрічей зі світовими лідерами стало запевнення про зміцнення єдності в світі для солідарності з нашою державою. Точно буде прийнята резолюція ООН щодо Криму, в якій Росія буде названа державою, що окупує українську територію", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України на кінець року готує проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї ООН щодо окупації Криму. До проекту резолюції буде включено питання українських політв'язнів.

27 вересня під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Порошенко закликав членів асамблеї підтримати новий проект резолюції щодо окупованого Росією Криму з метою підтримки українських політв'язнів.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)». За неї проголосували 70 країн. Проти були 26 країн, утрималися 76.