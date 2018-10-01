В Угорщині внесення Сійярто до бази «Миротворця» зв`язали з критикою Порошенка

В МЗС Угорщини заявили, що українська влада прагне використати угорську громаду Закарпаття у власних інтересах.

До «антиугорських виступів» в Україні причетна держава, і свідченням цього є включення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до переліку ворогів україни після критики президента України Петра Порошенка.

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Як повідомляється на сайті МЗС Угорщини, таку заяву зробив представник міністерства Тамаш Менцер. Український сайт миротворець в угорському відомстві називають «екстремістським».

«Але угорського міністра закордонних справ не можна залякати, і угорці Закарпаття можуть, звісно, продовжувати розраховувати на Петра Сійярто та його тверду, безумовну та рішучу підтримку», - вказано у заяві угорського МЗС.

Наголошується, що претензії на адресу Сійярто, оприлюднені на сайті «Миротворця», не відповідають дійсності – він не загрожував Україні військовою інтервенцією.

«Нічого подібного не було, однак міністр підтримує усі свої попередні претензії, зокрема той факт, що чинний президент України та урядові сили намагаються здобути підтримку та голоси, підіграючи екстремістським настроям», - вказано в заяві.

Стверджується, що українська влада використовує задля цього угорську громаду, що уряд Угорщини вважає неприйнятним.

МЗС Угорщини також звинуватило українські спецслужби у проведенні спецоперації проти Консульства Угорщини в Берегові, яка «порушила усі писані та неписані дипломатичні правила».

Раніше глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто потрапив у базу даних проекту "Миротворець». Політик потрапив в базу через "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначено на сайті центру.

Як повідомляв УНІАН, в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Інцидент призвів до чергового загострення у стосунках між Україною та Угорщиною.