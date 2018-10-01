Головред "Страна.ua" Гужва заявив про надання йому політичного притулку в Австрії

В Україні стосовно головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" відкрито кримінальне провадження за статтею "Вимагання". Наприкінці минулого року він втік до Австрії, а з лютого цього року перебуває в розшуку.

Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва, стосовно якого в Україні відкрито кримінальне провадження за вимагання, заявив, що Австрія надала йому політичний притулок.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я отримав повідомлення, що влада Австрійської республіки задовольнила мою заяву і надала мені притулок! Хочу сказати величезне спасибі всім тим, хто мені допомагав на цьому шляху. Десятки людей і в Україні, і в інших країнах, і тут, в Австрії, прийшли на допомогу", - написав він.

"І, звичайно ж, я вдячний владі Австрійської республіки за те, що винесла таке рішення", - додав Гужва.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву затримали 22 червня 2017 року після обшуків в редакції. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. доларів. Після отримання половини суми - 10 тис. доларів - Гужва був затриманий.

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Гужва назвав висунуті йому звинувачення у хабарництві «сфабрикованими».

Крім того, Шевченківський райсуд Києва розглядає ще одне кримінальне провадження з обвинувачення директора ТОВ "Известия Масс-Медиа" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК.

31 січня 2018 року стало відомо, що Гужва виїхав до Відня і попросив у австрійської влади політичного притулку.

5 лютого Шевченківський райсуд постановив стягнути 1 млн 35 тис. грн застави, внесеної за Гужву, до бюджету, і дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою.

13 лютого стало відомо, що Гужву оголосили у всеукраїнський розшук.

Адвокати стверджували, що їхній підзахисний за кордоном лікується, і повернеться в Україну 20 лютого.

22 лютого в Amnesty International заявили, що українська влада посилила тиск на своїх критиків і незалежні громадські організації, зокрема, на журналістів і антикорупційних активістів. У звіті організації за 2017 рік на прикладі справ Гужви і журналіста Руслана Коцаби йдеться: «Влада знову намагалася обмежити право на свободу висловлювання поглядів, ініціюючи необгрунтовані кримінальні провадження проти журналістів, які критикують уряд за його політичний курс на сході України і неспроможність втілити в життя реформи» .