Погрози розривом зв'язків із Константинополем та анафемою на Варфоломія: як на рішення Синоду відреагували в Москві і УПЦ МП

В РПЦ назвали "легалізацією розколу" історичне рішення Синоду Константинопольського патріархату щодо української церкви.

В УПЦ МП передбачувано гостро відреагували на зняття з Філарета анафеми та інші рішення Синоду у Константинополі щодо української церкви.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що це рішення є неправовим, а патріарх Варфоломій сам має бути підданий анафемі. Про це пише ТСН.

"Це рішення абсолютно неканонічне, тому що ця територія не належить Константинопольському патріархату, то яким чином він може знімати анафеми? Думаю, що за такі дії на патріарха Варфоломія треба накласти анафему", - додав архієпископ", - обурився Климент.

Російська православна церква також прокоментувала події у Стамбулі. В РПЦ вважають, що Константинопольський патріархат переходить червону межу, назвавши ухвалені Синодом рішення "легалізацією розколу".

"Константинополь своїми діями переходить червону межу і катастрофічно порушує єдність світового православ'я", - сказав речник патріарха Московського і всієї Русі Кирила, священик Олександр Волков.

Крім того, він пригрозив, що РПЦ може розірвати зв'язки з Константинополем. "Це зумовить подальші дуже сумні кроки, які змушена буде зробити Російська православна церква, пов'язані з розривом євхаристійного спілкування та іншими рішеннями, які буде ухвалено", - сказав речник Московського патріарха.

Читайте такожПорошенко заявив, що звернення до Вселенського патріарха щодо автокефалії підтримала група єпископів УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити Томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.