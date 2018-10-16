Міноборони після "перехідного періоду" очолить людина без армійського минулого – Геращенко

Верховна Рада чимало робить для адаптації українського законодавства до стандартів НАТО.

Міністерство оборони очолить людина без армійського минулого після перехідного періоду, в ході якого главою оборонного відомства буде залишатися Степан Полторак.

Відповідну заяву зробила в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Віце-спікер розповіла, що Україну відвідала новообраний президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене.

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«ВР багато робить для адаптації законодавства до стандартів Альянсу. Прийняли ключовий закон «Про національну безпеку України», в якому, серед іншого, зафіксовано, що міністр оборони має бути цивільною особою. На перехідний період Президент Порошенко прийняв рішення про продовження роботи на посаді МО С. Полторака , який залишив службу в ЗСУ. Але невдовзі , після перехідного періоду, Україна матиме чисто цивільного міністра, без армійського минулого», - заявила Геращенко.

Також вона зазначила, що український парламент приділяє велику увагу питанням гендерної рівності в силових структурах.

"Найближчим часом буде прийнято важливий закон про протимінну діяльність, що розроблявся з врахуванням досвіду в цій сфері Республіки Хорватія та інших міжнародних партнерів України", - додала вона.

Окремо Геращенко нагадала, що Україна отримала право проведення весняної сесії ПА НАТО в Києві в 2020 році. «Вже зараз працюємо спільно над підготовкою цього важливого для нас заходу», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Порошенко звільнив Полторака з військової служби, оскільки відповідно до вимог закону про національну безпеку, з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони має обіймати цивільна особа. Полторак продовжить здійснювати керівництво Міноборони в статусі цивільного міністра.