В Атлантичній раді закликають Вашингтон і Брюссель сприяти реалізації проекту «Енергоміст Україна-ЄС»

Продовжуючи серію публікацій, присвячених перспективам реалізації проекту «Енергетичний міст Україна – Європейський Союз», аналітики Атлантичної Ради приходять до висновку про високий потенціал даного проекту для забезпечення енергетичної безпеки Польщі.

Брюссель, Вашингтон і Київ повинні якнайшвидше обговорити можливість реалізації проекту «Енергетичний міст Україна-ЄС».

Про це, зокрема, йдеться в авторських публікаціях аналітиків Атлантичної Ради (неурядовий аналітичний центр США), опублікованими на сайті Атлантичної Ради 9 і 17 жовтня під заголовками «Стан атомної енергетики України: міжнародний потенціал» і «Роль Польщі в проекті Енергетичний міст та регіональної енергетичної безпеки». Автори матеріалів - науковий співробітник Центру з надзвичайних ситуацій та національної безпеки Арізонського державного університету (США) Меліса Херш і генеральний директор Консалтингової групи з ядерної економіці (NECG, США) Едвард Кі.

Продовжуючи серію публікацій, присвячених перспективам реалізації проекту «Енергетичний міст Україна – Європейський Союз», аналітики Атлантичної Ради приходять до висновку про високий потенціал даного проекту для забезпечення енергетичної безпеки Польщі. «Побоювання Польщі щодо російських військових і гібридних загроз призвели до того, що 9-я найбільша економіка Європи збільшила свої витрати на оборону. Угода про постачання в Польщу американського скрапленого газу є, як символічною, так і необхідною, але є недостатнім рішенням для забезпечення енергетичної безпеки Польщі. Для того, щоб відповідати заявленій ролі інфраструктурного та енергетичного центру безпеки Польщі необхідно враховувати вигоди, які їй надає концепція енергетичного мосту з Україною», - наголошується в статті «Роль Польщі в проекті Енергетичний міст та регіональної енергетичної безпеки».

Автори публікації переконані, що енергоміст дозволить забезпечити постачання електроенергії з Хмельницької АЕС в Польщу по вже існуючих лініях електропередач, що допомогло б знизити залежність Європи від Росії в енергетичній сфері.

У статті зазначається, що проект "Енергетичний міст Україна-ЄС" ідеологічно спирається на проект Європейського банку реконструкції та розвитку щодо модернізації українських мереж передачі електроенергії для їх подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. «Україна має потенціал для підключення до мереж Євросоюзу і його ринку електроенергії, вона може стати надійним експортером електроенергії для Європи», - підкреслюють аналітики Атлантичної Ради.

«Перший етап реалізації проекту енергомосту дає Польщі можливість швидко додати надійну і чисту атомну електроенергію до свого енергобалансу. Більш пізні етапи проекту дозволяють Польщі взяти участь у фінансуванні добудови третього і четвертого блоків ХАЕС і відкривають можливість стати співвласником. При цьому Польща зможе не лише задовольнити власні потреби в чистйі електроенергії, але і продавати надлишки електроенергії в країни Балтії, що повністю відповідає її прагненням до регіонального лідерства у сфері забезпечення енергетичної безпеки», - йдеться у публікації.

Разом з тим її автори відзначають, що в даний час у Польщі зацікавленість у проекті «Енергетичний міст Україна-ЄС» проявляє приватний бізнес, в першу чергу Polenergia International - дочірня компанія приватного холдингу Kulcyzk International S. àr.l. (Люксембург). «Polenergia International очікує, що Кабінет міністрів України оголосить тендер на реалізацію проекту у форматі державно-приватного партнерства. Для реалізації проекту вже створено консорціум, в який крім Polenergia International S. àr.l. увійшли Westinghouse Electric Sweden AB і EDF Trading Limited», - уточнюють Меліса Херш і Едвард Кі.