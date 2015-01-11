Порошенко обговорив з Олландом і Меркель майбутній саміт в Астані та зустрівся з лідерами країн ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони погодили кроки, обговорили необхідні умови та графік підготовки до саміту в Астані у нормандському форматі.

Зокрема, було окремо відзначено, що до початку роботи саміту повинна бути проведена зустріч міністрів закордонних справ і Тристоронньої контактної групи, а також узгоджені конкретні подальші кроки у контексті реалізації Мінських домовленостей.

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Під час візиту до Франції у Єлисейському Палаці президент України також провів низку коротких зустрічей із лідерами країн ЄС, керівниками Євросоюзу та міжнародних організацій. Зокрема, із прем'єр-міністрами Італії Маттео Ренці, Іспанії Маріано Рахое, Норвегії - Ерною Солберг, Швеції Стефаном Левеном, Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, Словенії - Міро Цераром, Люксембургу - Ксав'є Бетелем, Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні та Головою Європарламенту Мартіном Шульцем, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтентенбергом і Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва і розвитку (OECP) Хосе Анхелем Гурріа, наголосили у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко вирушив до Франції на Марш єдності.