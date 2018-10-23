НААУ звернулася щодо направлення законопроектів про адвокатуру до Венеціанської комісії

Наразі зазначені законопроекти знаходяться на розгляді у комітетах парламенту.

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) щодо направлення законопроектів про адвокатуру до Венеціанської комісії.

Так, 6 вересня 2018 року до Верховної Ради було внесено проект закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055. Законопроект визначений президентом України як невідкладний.

Також до Верховної Ради України подано два альтернативних законопроекти - народним депутатом України Писаренком В.В. (№ 9055-1 від 14 вересня 2018) та народними депутатами України: Ківаловим С.В., Логвинським Г.В., Голубовим Д.І., Німченко В.І., Развадовським В.Й. (№ 9055-2 від 20 вересня 2018).

Відповідно до інформації з офіційного веб-сайту Верховної Ради України, зазначені законопроекти знаходяться на розгляді у Комітетах, а саме: Комітеті з питань правової політики та правосуддя; Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Комітеті з питань бюджету; Комітеті з питань запобігання і протидії корупції; Комітеті з питань європейської інтеграції.

"Національна асоціація адвокатів України неодноразово наголошувала на необхідності отримання експертного висновку в Європейській комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) з метою уникнення ситуації, коли нові законодавчі ініціативи щодо діяльності і статусу адвокатури України будуть суперечити діючим актам національного законодавства, висновкам та рішенням Венеціанської комісії, Дирекції з питань правосуддя та людської гідності у складі Генеральної Дирекції з прав людини та верховенства права Ради Європи, Ради Європи, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського Суду з прав людини", - ідеться у зверненнях за підписом Голови НААУ Лідії Ізовітової.

Рада адвокатів України та НААУ переконані, що будь-які зміни до профільного законодавства мають гарантувати подальше наближення адвокатури до європейських стандартів. Відтак, НААУ звернулася до Президента України з приводу того, чи направлено поданий ним законопроект № 9055 до Венеціанської комісії для проходження комплексної оцінки на відповідність європейським стандартам.

Раніше народний депутат України Валерій Писаренко звернувся до голови Верховної Ради з ініціативою про направлення основного та альтернативних законопроектів для отримання експертного висновку Венеціанської комісії. Нардеп застерігав від поспішного внесення змін до законодавства про адвокатуру, аби не повторити помилок інших складових судової реформи. В зв’язку з цим, НААУ також звернулася до спікера парламенту з приводу того, чи було направлено законопроекти №№9055, 9055-1 та 9055-2 до Венеціанської комісії.