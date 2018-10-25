Угорщина поскаржилася генсеку НАТО на суттєве погіршення відносин з Україною

Глава МЗС Угорщини озвучив намір продовжувати блокування засідань Комісії Україна-НАТО.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив генеральному секретарю Організації північноатлантичного договору Єнсу Столтенбергу про суттєве погіршення ситуації у відносинах з Україною через закон про освіту в контексті навчального процесу для представників національних меншин.

Про це Сійярто сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО у Брюсселі, повідомляє прес-служба угорського уряду,

"Ситуація стосовно України суттєво погіршилася з огляду на той факт, що нічого не сталося щодо внесення змін у закон про освіту та новий закон про мову, які позбавляють національні меншини їхніх прав користуватися своєю рідною мовою у культурі, засобах масової інформації та державному управлінні в доповнення до освіти", - зазначив глава угорського МЗС.

Він назвав неприйнятною ситуацію, коли представники угорської меншини, які є чиновниками і депутатами в Закарпатській області і мають угорське громадянство, потрапили до списку порушників українського законодавства, який був опублікований на сайті "Миротворець".

Також Сійярто наголосив, що вчора, 24 жовтня, на сайті українського парламенту можна було побачити петицію із закликом до депортації угорців Закарпаття.

"Чітко зрозуміло, що за таких умов ми не можемо схвалити проведення засідання Комісії Україна-НАТО під час наступної зустрічі міністрів закордонних справ", - вважає він.

На думку Сійярто, проведення такої зустрічі залежить лише від України з врахуванням того, що були оприлюднені висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту.

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Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Угорщини заявляв раніше, що Будапешта пропонує Києву укласти угоду щодо захисту національних меншин. Зазначена угода має передбачати дозвіл на вільне користування рідною мовою нацменшин в релігії, культурі, освіті та державному управлінні.

13 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що шляху назад стосовно ухваленого у 2017 році Верховною Радою закону про освіту немає, але необхідно продовжувати консультації з представниками угорської громади на Закарпатті. Він підкреслив, що мета закону про освіту не полягає в асиміляції угорців, а у відкритті шансів для самореалізації угорської меншини в Україні.

Відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.