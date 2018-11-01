"Вибори" бойовиків говорять про неготовність РФ до врегулювання ситуації на Донбасі - Порошенко

За словами Порошенка, результати "виборів" в ОРДЛО не будуть мати жодних правових наслідків.

Україна та Німеччина засуджують проведення фейкових виборів на окупованому Донбасі, які заплановані на 11 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

«Безперечно, ми скоординували наші підходи щодо засудження фейкових виборів в окупованих Донецьку і Луганську, організованих Російською Федерацією, і вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі», - заявив він, додавши, що такі провокативні дії Москви повністю суперечать і букві, і духу Мінських домовленостей.

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«Це не перша спроба Російської Федерації підірвати Мінський процес», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Зокрема, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина закликали Росію використати значний вплив на бойовиків, щоб вибори 11 листопада не відбулися.