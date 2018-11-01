этот материал доступен на русском

"Вибори" бойовиків говорять про неготовність РФ до врегулювання ситуації на Донбасі - Порошенко

15:58, 01 листопада 2018
Політика
238 0
Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

«Безперечно, ми скоординували наші підходи щодо засудження фейкових виборів в окупованих Донецьку і Луганську, організованих Російською Федерацією, і вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі», - заявив він, додавши, що такі провокативні дії Москви повністю суперечать і букві, і духу Мінських домовленостей.

Читайте такожНезаконні вибори в ОРДЛО можуть стати підґрунтям до нової російської агресії - Єльченко

«Це не перша спроба Російської Федерації підірвати Мінський процес», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Зокрема, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина закликали Росію використати значний вплив на бойовиків, щоб вибори 11 листопада не відбулися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Візит Меркель до Києва 1 листопада
Теги: #Донбас#Росія#вибори