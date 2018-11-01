"Вибори" бойовиків говорять про неготовність РФ до врегулювання ситуації на Донбасі - Порошенко
Україна та Німеччина засуджують проведення фейкових виборів на окупованому Донбасі, які заплановані на 11 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.
«Безперечно, ми скоординували наші підходи щодо засудження фейкових виборів в окупованих Донецьку і Луганську, організованих Російською Федерацією, і вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі», - заявив він, додавши, що такі провокативні дії Москви повністю суперечать і букві, і духу Мінських домовленостей.
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«Це не перша спроба Російської Федерації підірвати Мінський процес», - зауважив президент.
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Зокрема, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина закликали Росію використати значний вплив на бойовиків, щоб вибори 11 листопада не відбулися.