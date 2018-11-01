Німеччина і Франція поклали на Росію та бойовиків відповідальність за збиття безпілотника ОБСЄ на Донбасі

У Німеччині та Франції заявляють, що причетні до збиття безпілотника особи мають понести відповідальність.

Німеччина і Франція поклали на Російську Федерацію та контрольованих нею бойовиків відповідальність за збиття безпілотного літального апарата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, що зафіксував зенітно-ракетний комплекс та колону вантажівок біля українсько-російського кордону.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ ФРН, про це йдеться в спільній заяві Німеччини та Франції у зв'язку зі збиттям безпілотника СММ ОБСЄ на сході України, виголошеній 1 листопада на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Німеччина і Франція як учасники "Нормандського формату" рішуче засуджують знищення безпілотного літального апарату дальнього радіусу дії Спеціальної моніторингової місії неподалік Нижньокринського, у районі, що не контролюється українським урядом, поруч з українсько-російським кордоном, і зауважують, що особи, відповідальні за атаку, здійснену щодо персоналу і обладнання СММ, мають понести відповідальність", - наголошується в заяві.

"Зібрані СММ докази говорять про те, що Росія та сепаратисти, яких вона підтримує, несуть відповідальність за обстріл та збиття безпілотного літального апарату дальнього радіусу дії, засліплюючи місію у цьому конкретному місці", - заявили дипломати.

"Це збиття - серйозний інцидент, який є явним порушенням мандату СММ, узгодженим усіма державами-учасницями ОБСЄ. Він представляє собою неприпустиму кульмінацію постійного втручання, залякування та обмеження роботи спостерігачів СММ, які виступають як очі та вуха міжнародної спільноти на місці", - йдеться в заяві.

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"Коли усі 57 держав-учасниць ОБСЄ виявили прихильність до мандату ОБСЄ, Росія, підписавши Мінські угоди та будучи учасником "Нормандського формату", несе особливу відповідальність, аби забезпечити вільний, безпечний, надійний і безперешкодний доступ для спостерігачів СММ та їхнього обладнання", - заявили німецькі і французькі дипломати.

Також вони нагадали, що безпека і захист спостерігачів СММ та їхнього обладнання має першочергове значення та завжди перебуває на порядку денному обговорень в рамках "Нормандського формату".

"Ми нагадуємо сторонам, що вони, відповідно до Мінських угод, зобов'язалися забезпечити для СММ ефективне спостереження та верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння у всій зоні конфлікту", - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зник після фіксації ним військової техніки Росії на окупованому Донбасі.

Безпілотник зафіксував ЗРК «Оса», автоцистерну для пального, а також колону із 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону.