Генпрокурор тікає: Найєм відповів на закиди Луценка щодо справи Гандзюк

Депутат нагадав, що постанова про створення ТСК з розслідування нападів на активістів була зареєстрована ще в середині жовтня.

Народний депутат Мустафа Найєм (БПП) звинуватив генерального прокурора України Юрія Луценка у небажанні брати на себе відповідальність за справу Катерини Гандзюк.

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Як повідомляє ТСН, відповідну заяву Мустафа Найєм зробив під час виступу у Верховній Раді. Він нагадав, що постанова про створення ТСК з розслідування нападів на активістів була зареєстрована у парламенті ще в середині жовтня.

"Ми ініціювали створення тимчасової слідчої комісії ще два тижні тому. На той момент Катерина Гандзюк ще була жива. І ми тоді вимагали ТСК не тільки щодо неї, а й щодо 150 активістів та журналістів, яких побили за останні роки. Жодна фракція на той момент не відреагувала. Фракції, які контролюють силові органи, правоохоронні органи - БПП і "Народний фронт" - не відреагували. І тільки тоді, коли Катерина померла, почалися ці істерики", - наголосив він.

Депутат пов’язав рішення прокурора піти у відставку з підготовкою до участі у виборах президента.

"Генеральний прокурор, який зараз тікає, він тікає не тому, що він не хоче працювати. Тому що він іде на вибори, тому що він не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він, або ми, - краще ми. Краще ми будемо розслідувати ці справи і доводити, показувати, хто конкретно винний і хто кого замовив", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який заявив про своє звільнення з посади, жартома припустив, що його наступником може стати нардеп Мустафа Найєм.

"Як глава правоохоронної системи, сьогодні подам заяву. А вам вирішувати – може, (нардеп від президентської партії "Блок Петра Порошенко" – УНІАН) Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екрану телевізора винних, або правоохоронні органи", – заявив поки що чинний генпрокурор України.

В той же час Верховна Рада України сьогодні схвалила постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів".

Постановою передбачено обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Борислава Березу (позафракційний), заступником голови ТСК – народного депутата України Сергія Алєксєєва (фракція «БПП»).

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Торбін перебуває під вартою, востаннє строк його арешту продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.