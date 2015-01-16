У "Самопомочі" заявили, що Рада до 3 лютого може зняти недоторканність з депутатів та суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк у коментарі журналістам.

Він нагадав, що нинішня сесія парламенту не закрита, вона триватиме до 3 лютого.

У відповідь на зауваження, що законопроект про скасування недоторканності було включено до порядку денного першої сесії парламенту 8-го скликання, яка триватиме до 3 лютого, і до тієї дати пленарних засідань вже не передбачено, депутат сказав: “Значить будуть”.

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“Сесія не закрита, сесія може бути в будь-який момент, коли її призначить голова Верховної Ради або 150 депутатів”, - сказав Березюк і додав, що законопроект про недоторканність може розглядатися ще до 3 лютого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, у Верховній Раді було зареєстровано президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканості народних депутатів України та суддів (№1776).

Верховна Рада включила документ до порядку денного своєї роботи.