Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП в Гельсінкі

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк бере учать у Конгресі Європейської народної партії, що відбуваєтся в Гельсінкі.

У складі делегації, зокрема, Міністр екології та природних ресурсів України, представник «Народного фронту», Остап Семерак, заступник Голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, член фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський, Заступник Міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський.

У своєму Facebook він повідомив, що серед питань, які обговорюють делегати, є також тема України і підтримки нашої держави.

«Ми вдячні за єдність ЄНП з нашим народом і водночас солідарні з нашими європейськими однодумцями у справі захисту спільних цінностей і принципів», - написав Арсеній Яценюк.

Представники «Народного фронту» традиційно беруть участь у Конгресах Європейської народної партії. Члени «Народного фронту» належать до фракції ЄНП у рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Попередній Конгрес ЄНП, в якому Арсеній Яценюк брав участь, відбувся у березні 2017 в Республіці Мальта.