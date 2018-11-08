Волкер сподівається узгодити з Сурковим дату зустрічі у наступні кілька тижнів

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер сподівається узгодити з помічником президента РФ Владиславом Сурковим дату нової їхньої зустрічі у наступні кілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спецпредставник США сказав під час телефонного брифінгу для європейських журналістів з Вашингтона.

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“Ми обоє розраховуємо на готовність зустрітися у наступні декілька тижнів. Ми не маємо визначеної дати, але я очікую невдовзі почути від них відповідь”, - зазначив Волкер.

Він висловив сподівання, що вдасться узгодити дату зустрічі у зручний для обох сторін час.

“Наразі нічого не заплановано у графіку”, - сказав Волкер.

Окрім того, спецпредставник нагадав, що раніше вони з Сурковим обмінялися листами.

За його словами, на даний момент Росія залишається дуже далекою від того, щоб погодитися на введення на Донбас справжньої миротворчої місії ООН.

“Росія підтримує ідею місії ООН, яка лише захищатиме спостерігачів СММ, але не сприятиме безпеці в усьому регіоні, не здійснюватиме контроль над створенням безпечних умов”, - сказав він.

Також, за словами Волкера, Росії не погоджується на розформування створених нею на Донбасі утворень, в тому числі збройних угруповань.

Він додав, що умови, які висуває Росія, не відповідають Мінським угодам, і тому міжнародні партнери, такі як Німеччина, Франція та інші, не підтримають позицію РФ.

“Ми сподіваємося продовжувати вести діалог, бо це важливо”, - додав спецпредставник США.

Як повідомляв УНІАН, остання зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї. До цього вони зустрічалися тричі: 21 серпня 2017 року - в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада - в Белграді.