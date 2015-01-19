Порошенко підписав закон про часткову мобілізацію

Про це йдеться на сайті парламенту.

Зазначається, що закон було повернуто з підписом від президента 19 січня.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила 15 січня. В указі зазначається, що з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України президент постановляє оголосити та провести протягом 2015 року часткову мобілізацію у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим указом.

Мобілізацію передбачається провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

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Також, зокрема, передбачається здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

Довідка УНІАН. Мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.