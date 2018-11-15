Євросоюз закликає Україну й Росію обміняти заручників до кінця року

В Євросоюзі в черговий раз підкреслили, що Росія порушує Мінські угоди.

Європейський Союз закликає Україну та Росію здійснити обмін заручників на Донбасі до кінця поточного року.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва Євросоюзу при Організації з безпеки та співробітництва в Європі у мікроблозі Twitter з посиланням на виступ делегації ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"ЄС заохочує Росію та Україну здійснити обмін заручниками до кінця 2018 року. Ми вітаємо рішучу підтримку цього шляху, висловлену німецьким канцлером Ангелою Меркель, французьким президентом Еммануелем Макроном та українським президентом Петром Порошенком", - йдеться у повідомленні.

Делегація ЄС заявила, що "Росія порушує Мінські угоди та підриває зусилля з урегулювання конфлікту шляхом підтримки незаконних так званих "виборів" на сході України".

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У Євросоюзі також вкотре наголосили, що спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ необхідно мати повний та необмежений доступ на всій території України, в тому числі в окупованому Росією Криму, а будь-які перешкоди в роботі місії є абсолютно неприйнятними.

"ЄС залишається занепокоєним триваючою мілітаризацією у Керченській протоці, Азовському морі та на Кримському півострові з боку Росії, яка має серйозні негативні наслідки для усього регіону Чорного моря та за його межами. Крим - це Україна", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Макрон та Меркель 11 листопада після зустрічі в Парижі з Порошенком закликали здійснити обмін заручниками на Донбасі та звільнити політичних бранців до кінця року.