За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, поранено - 19
13:21, 20 січня 2015Політика
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За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, на сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули троє військовослужбовців, 66 - отримали поранення.
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