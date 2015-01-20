За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, поранено - 19

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, на сході України в зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає, 19 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули троє військовослужбовців, 66 - отримали поранення.