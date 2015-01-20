Україна і Польща починають працювати над стратегічними проектами - польський експерт

15:39, 20 січня 2015
Політика
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Досягнуті під час візиту 19 січня прем'єр-міністра Польщі Еви Копач до Києва домовленості свідчать про те, що обидві країни починають працювати над довгостроковими і стратегічними проектами, чого бракувало останні 5 років.

REUTERS

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав аналітик польського Інституту міжнародних справ (PISM) Євген Воробйов.

"Візит Еви Копач до України я оцінюю дуже позитивно. Окрім очікуваних досягнень у гуманітарній сфері (переселення українців польського походження з Донбасу та 450 програм обміну студентів за польським Еразмусом), з'явились економічні ініціативи стратегічного значення, які досі рідко виходили в медійну площину", - зазначив експерт.

Він назвав найважливішим проектом план будівництва інтерконнектора для постачання газу через Польщу в Україну.

Читайте такожПольща призначить урядового уповноваженого з підтримки реформ в Україні"З економічної точки зору, реалізація цього проекту дозволила б Україні покривати понад третину своїх імпортних потреб у газі (за нинішніх обсягів споживання) через доступ до глобальних постачальників (наприклад, Катару), а Польща отримала б додатковий ринок збуту, щоб швидше окупити інвестиційний проект", - сказав Воробйов.

За його словами, в політичному контексті ця домовленість свідчить про те, що Польща та Україна намагаються у своїй співпраці вийти за межі короткострокових викликів і працювати над стратегічними проектами.

"Цього довгострокового, стратегічного виміру дуже бракувало українсько-польським відносинам останні 5 років. Візит Копач дає надію, що це почне поступово змінюватись", - сказав Воробйов.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня призначена на посаду голови уряду Польщі у жовтні 2014 року Копач відвідала з одноденним візитом Україну. Це був перший візит польського прем'єра в Україну за останні 3,5 роки.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що техніко-економічне обґрунтування будівництва нового газопроводу між Польщею та Україною, яким можна постачати 10 млрд кубометрів газу щорічно, планується підготувати до літа 2015 року.

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