Україна і Польща починають працювати над стратегічними проектами - польський експерт

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав аналітик польського Інституту міжнародних справ (PISM) Євген Воробйов.

"Візит Еви Копач до України я оцінюю дуже позитивно. Окрім очікуваних досягнень у гуманітарній сфері (переселення українців польського походження з Донбасу та 450 програм обміну студентів за польським Еразмусом), з'явились економічні ініціативи стратегічного значення, які досі рідко виходили в медійну площину", - зазначив експерт.

Він назвав найважливішим проектом план будівництва інтерконнектора для постачання газу через Польщу в Україну.

Читайте такожПольща призначить урядового уповноваженого з підтримки реформ в Україні"З економічної точки зору, реалізація цього проекту дозволила б Україні покривати понад третину своїх імпортних потреб у газі (за нинішніх обсягів споживання) через доступ до глобальних постачальників (наприклад, Катару), а Польща отримала б додатковий ринок збуту, щоб швидше окупити інвестиційний проект", - сказав Воробйов.

За його словами, в політичному контексті ця домовленість свідчить про те, що Польща та Україна намагаються у своїй співпраці вийти за межі короткострокових викликів і працювати над стратегічними проектами.

"Цього довгострокового, стратегічного виміру дуже бракувало українсько-польським відносинам останні 5 років. Візит Копач дає надію, що це почне поступово змінюватись", - сказав Воробйов.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня призначена на посаду голови уряду Польщі у жовтні 2014 року Копач відвідала з одноденним візитом Україну. Це був перший візит польського прем'єра в Україну за останні 3,5 роки.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що техніко-економічне обґрунтування будівництва нового газопроводу між Польщею та Україною, яким можна постачати 10 млрд кубометрів газу щорічно, планується підготувати до літа 2015 року.