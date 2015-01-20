Експерт: Путін не відмовився від своїх цілей і не чекатиме весни для повномасштабного наступу

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Зараз, насправді йде інтенсифікація бойових дій з метою розширення зони конфлікту, тобто підконтрольних територій. В основному вони стосуються тих територій, де пролягають транспортні маршрути, для того, щоб створити інфраструктуру для постачання тих сил, які там є. Це свідчить тільки про одне, що Путін не залишив своїх цілей, він їх переслідує досі і буде переслідувати і це закінчиться досить плачевно для обох сторін, я маю на увазі - жертви", - зазначив Сунгуровський.

Читайте такожПутін вимагає зміцнювати російську армію, але не має наміру втягуватися в гонку озброєнь

"Те, що прогнозують, що початок широкомасштабного наступу нібито готується на весну, за моїми оцінками - до весни має все закінчиться. Тому що навесні передбачається наступ ісламістських сил в Середній Азії, де потрібні війська російські, бо окрім як військовою присутністю Путіну утримати свої позиції там нічим. А там спробує закріпити свою присутність економічними засобами Китай. А протиставити цю всьому крім військ Путіну нічим, тобто він Середню Азію втрачає", - наголосив експерт.