Порошенко взяв участь у відкритті форуму в Давосі

21:55, 20 січня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко поїхав на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Порошенко в Давосі / АП

Про це повідомляє Адміністрація президента.

Як повідомлялося раніше, Порошенко вчора виступив у Цюриху.

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