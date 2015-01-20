Порошенко взяв участь у відкритті форуму в Давосі
21:55, 20 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко поїхав на Всесвітній економічний форум у Давосі.
Порошенко в Давосі / АП
Про це повідомляє Адміністрація президента.
Як повідомлялося раніше, Порошенко вчора виступив у Цюриху.
Президент України взяв участь в церемонії відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі pic.twitter.com/oJx6twKMJr
— APU (@APUkraine) 20 января 2015
В Давосі розпочинає роботу всесвітній економічний форум
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