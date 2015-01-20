Порошенко взяв участь у відкритті форуму в Давосі

Президент України Петро Порошенко поїхав на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це повідомляє Адміністрація президента. Як повідомлялося раніше, Порошенко вчора виступив у Цюриху. Президент України взяв участь в церемонії відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі pic.twitter.com/oJx6twKMJr — APU (@APUkraine) 20 января 2015

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