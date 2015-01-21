Лавров розповів, що Росія ні під чим не підписувалася в Будапештському меморандумі

Про це він сказав у Москві під час прес-конференції, відповідаючи на запитання французької журналістки щодо виконання Росією Будапештського меморандуму та договору про дружбу з Україною, пише Українська правда.

Лавров заявив, що Росія підтвердила неодноразово "вустами президента та інших російських представників, що ми за вирішення проблем південного сходу в рамках територіальної цілісності України".

Читайте такожСвіт має не дати Росії розмістити ядерну зброю на території України - ЯценюкПри цьому він заявив, що питання про Крим "було вирішене на основі міжнародного права".

"Що стосується Будапештського меморандуму, в ньому ми зобов'язалися поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми там не підписувалися під тим, щоб підтримувати втручання ззовні в справи України", - сказав глава МЗС РФ.

Він вкотре звинуватив країни Європейського союзу у втручанні в справи України.

"Не підписувалися, щоб підтримувати пряме підбурювання Майдану на силові дії і до антиконституційних справ. А ви знаєте, що міністри країн ЄС цим безпосередньо займалися, беручи участь у цих маніфестаціях. І вже тим більше ми не підписувалися в Будапештському меморандумі погоджуватися з результатами збройного антиконституційного перевороту", - заявив Лавров.

Він також заявив, що крім меморандуму тоді ж було прийнято заяву керівників Росії, США і Великобританії, де підтверджувалося зобов'язання протидіяти агресивному націоналізму та шовінізму.

При цьому Лавров назвав народного депутат Яроша і Олега Тягнибока, що не пройшов за підсумками виборів в Раду, новим керівництвом України, яке демонструє агресивний націоналізм.