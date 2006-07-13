Мороз блефує?

Один з авторів позовів до Печерського районного суду Києва щодо легітимності обрання головою Верховної Ради Олександра МОРОЗА, народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявляє, що спікер блефує, говорячи, що Печерський суд підтвердив легітимність його обрання.

Він сказав кореспонденту УНІАН, що Печерський райсуд не міг за один день розглянути ці позови, оскільки жоден суд не розглядає протягом дня адміністративні позови. За словами депутата, йдеться про те, що Печерський райсуд не прийняв до розгляду позови, подані Блоком Юлії Тимошенко.

«Голова Печерського суду КОЛІСНИЧЕНКО - особа, яка періодично зловживає своїм службовим становищем і фактично є негласним співробітником Секретаріату Президента, повністю підзвітний волі середньої ланки співробітників Секретаріату Президента, і головою Печерського суду командують усі, хто завгодно», - сказав А.ПОРТНОВ.

За його словами, Печерський райсуд “орієнтується лише на Секретаріат Президента”, і тому все залежатиме від того, як будуть розвиватись перемовини між антикризовою коаліцією та «Нашою Україною».

Депутат не виключив, що у разі провалу цих переговорів Печерський райсуд прийме до розгляду ці або подібні позови щодо легітимності створення коаліції та обрання О.МОРОЗА спікером і задовольнить їх.

«Ми вважаємо, що Печерський суд як придаток Секретаріату Президента буде діяти виключно у фарватері домовленостей, які відбуваються. У даній ситуації наші чудо-партнери з «Нашої України» намагаються використовувати БЮТ для того, щоб через його адміністративні позови виторговувати собі посади. У нас фракція не для цього працює в парламенті», - заявив А.ПОРТНОВ. Тому він не виключив можливості переходу БЮТ в політичну опозицію до Президента найближчим часом.

А.ПОРТНОВ також додав, що Печерський райсуд ще не повернув позовів і він ще не бачив, на яких підставах було відмовлено у прийняті до розгляду. Він також не знає, чи буде БЮТ подавати повторні позови. Депутат зазначив, що це вирішить керівництво блоку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, О.МОРОЗ заявив, що вчора Печерський районний суд Києва розглянув усі позови щодо обрання керівництва парламенту і створення коаліції та відхилив їх.