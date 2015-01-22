Меркель у Давосі різко засудила дії РФ і нагадала про Будапештський меморандум

За словами Меркель, ці дії також підривають цінності, на яких базується європейське суспільство.

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«Ми зіткнулися з проблемами, яких не чекали, - це конфлікт між Росією і Україною... Говорячи від імені свого уряду, я хочу дати зрозуміти, що ми вважаємо дуже важливою одну річ: тут були порушені базові принципи європейського світопорядку. Анексія Криму - це не просто якась анексія, це очевидне порушення того, що дозволяло нам жити і співіснувати мирно після Другої світової війни. Це непорушність кордонів і повага територіальної цілісності», повідомляють Ведомости.

Те, що сталося в Україні має особливе значення, заявила Меркель, тому що та відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії суверенітету і територіальної цілісності, які були зафіксовані в 1994 р. в Будапештському меморандумі.

Гарантами виступили Великобританія, Росія та США. Після того як Росія порушила цю угоду, «яка країна буде готова наслідувати приклад [України] і відмовлятися від ядерної зброї», поставила питання Меркель.

Бачачи, що сталося в Україні, така країна визнає, що відмова від ядерної зброї «зробить її слабшою і вразливішою перед нападом такого роду», - сказала вона.

Але європейцям після Другої світової війни очевидно: у подібної проблеми немає військового рішення, тому санкції проти Росії були неминучі, заявила Меркель. Вони можуть бути зняті, якщо будуть усунені причини їх введення, «але поки ми до цього не дійшли».

Представники європейських країн намагаються, в тому числі в «нормандському форматі», знайти дипломатичне вирішення питання. «Ми не залишимо зусиль вирішити ситуацію в Україні. Мінська угода - основа для домовленостей», - підкреслила Меркель.