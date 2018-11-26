Голова української делегації в ПАРЄ: РФ сама себе загнала в пастку

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії.

Українські дипломати знаходяться у постійному контакті з іноземними партнерами.

Про це на своїй сторінці у повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Друзі, прошу, не тегайте зараз, не бомбуйте питаннями, чи все пропало. Ми з колегами зараз працюємо у постійному контакті з іноземними партнерами. Але, вірте: ми переможемо, а РФ сама себе загнала в пастку. Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

Друзі, прошу, не тегайте зараз, не бомбуйте питаннями чи все пропало. Ми з колегами зараз працюємо у постійному контакті з іноземними партнерами. Але, вірте: ми переможемо, а РФ сама себе загнала в пастку. Слава Україні! — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 26 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ "Дон" протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, на відстані близько 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.