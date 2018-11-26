Захоплені Росією українські екіпажі є військовополоненими - Клімкін

Україна закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста долучитися до моніторингу стану утримання українських військових полонених.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що захоплені напередодні Росією українські екіпажі в Азовському морі є військовополоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив на прес-конференції в Києві.

"Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 1949 року. Тому наші моряки є військовополоненими", - наголосив Клімкін.

"Ми також розмовляємо з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для того, щоб він включився негайно до процесу моніторингу як їхнього (українських військових моряків) стану, так і звичайно їхнього звільнення. Це один із наших ключових пріоритетів", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що три захоплених українських судна знаходяться у Керчі, 23 моряка перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.