Воєнний стан в Україні: стало відомо, які права українців хоче обмежити президент (список)

Указом президента України про введення в Україні воєнного стану обмежується ряд прав громадян.

В указі президента України Петра Порошенка щодо введення воєнного стану пропонується на період його проведення обмежити ряд конституційних прав і свобод людини.

Як зазначається в оприлюдненому тексті указу президента, пропонується обмежити права на недоторканність житла, права на таємницю листування, телефонних розмов, права на недопущення втручання в особисте та сімейне життя, права на свободу пересування, права свободу думки і слова.

Крім того - права на участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права на мирні зібрання, права володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, права на підприємницьку діяльність, право на працю, право на страйк та право на освіту

«У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України», - йдеться в тексті указу.

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Також пропонується ввести тимчасові обмеження прав і свобод в межах, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Текст документу розміщено на сайті парламенту, він має бути затверджено Верховною Радою.

Указом президента України про введення в Україні воєнного стану передбачається можливість обмежувати права громадян, передбачені наступними статтями Конституції України:

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

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