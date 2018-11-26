Оборонний комітет ВР одноголосно підтримав президентський законопроект про введення воєнного стану

Законопроект передано на розгляд до Верховної Ради. Засідання має відбутися о 16.00.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони одноголосно рекомендував парламенту підтримав проект закону, яким затверджується указ президента про запровадження воєнного стану в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, голова комітету Сергій Пашинський, коментуючи таке одноголосне рішення зазначив, що «це демонструє Росії, що, не зважаючи на наші суперечки», таке рішення ухвалюється одностайно.

«Так, ми багато дебатували, але в такі моменти ми єдині, як ніколи», - наголосив Пашинський.

Також комітет звернувся до генерального прокурора України, СБУ щоб вони негайно дали правову оцінку громадянам України, які за останній час публічно звинуватили українську державу в агресії проти РФ. Пашинський зазначив, що комітет звертається з вимогою «порушити проти цих громадян справи за статтею «державна зрада» і притягнути їх до кримінальної відповідальності». За це рішення також проголосували всі члени профільного комітету.

Крім того, комітет проголосував за те, щоб звернутися до Кабміну, Нацбанку, СБУ і Державної фіскальної служби з вимогою дати звіт щодо виконання застосування санкцій. За це рішення також проголосували одноголосно.

Законопроект передано на розгляд до Верховної Ради. Засідання має відбутися о 16.00.

Нагадаємо, у законопроекті йдеться про ведення воєнного стану в Україні з 14.00 26 листопада 2018 року строком на 60 діб до 14.00 25 січня 2019 року.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.