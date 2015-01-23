Екс-глава розвідки: Втрата Донецького аеропорту - стратегічний прорахунок командування

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

«Всі операції, які планували і бойовики російське керівництво були запрограмовані два, два з половиною місяці тому. Розвідка, відповідно і інші джерела нам чітко вказує на ці об’єкти. Стратегічні 18 об’єктів, починаючи від Донецького аеропорту, відповідно Дебальцеве, Піски, Авдіївка, аж до Маріуполя. В нас як раз був потужний резерв по часу, по можливій підготовці бойовій, технічній, що неодноразово декларувалось РНБО, військовими, що ми готові до відсічі. Багато разів наша офіцерська рада, рада батальйонів, відповідно офіцери, які воюють в зоні АТО і особливо бійці, які були в Донецькому аеропорту і Пісках вказували на недостатності сил і нашої бойової техніки, щоб утримати потужні удари зі сторони терористів і російських військ. І це великий прорахунок, стратегічний прорахунок військового керівництва, РНБО, що ми здали такий об’єкт», – зазначив Маломуж.

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За його словами, також пропонувався альтернативний варіант – якщо об’єкт втратив військове значення, організовано вивести звідти війська, щоб не було жертв.

«Зараз ми покинули його фактично під тиском бойовиків з великими втратами – це велика трагедія. А аеропорт вже має військово-політичне значення, і не громадська думка, а керівництво РНБО і військові ставили питання, що ми цей об’єкт ніколи не здамо. Але разом з тим не плануючи ні заходів, не утворюючи потужних засоби оборони, безпеки всіма новітніми засобами. Туди потрібно були кинути найновіші засоби, самі боєздатні частини», – наголосив він.