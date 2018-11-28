Кравчук назвав єдиний спосіб повернення українських моряків, захоплених в полон Росією

Кравчук вважає тиск світової спільноти на РФ єдиним можливим способом повернення моряків захоплених в полон російськими військовими.

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що тиск Заходу та світової спільноти на Росію є єдиним можливим способом повернення моряків, захоплених в полон російськими військовими у Керченській протоці 25 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Єдиний можливий варіант їх повернути – це тиск. Це постійний тиск громадських організацій, журналістів, спілок. Цей рух, до речі, вже розпочався. Але нам, Україні, потрібно стати тим дзвоном, який будитиме людей, щоб вони цей тиск розширювали та посилювали. У нас, я думаю, іншого шляху немає», - наголосив Кравчук.

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На його думку, дії Росії у Керченській протоці були спланованими. «У Росії у всі роки існування - це і царський час, і в радянський час, і я спілкувався майже з усіма генсеками – Черненком, Горбачовим, Андроповим - вони різні, але у всіх абсолютно одна позиція: Україна має бути в складі стратегічних інтересів Росії. Це стратегія. Тому ми маємо це знати і вчитись жити саме в таких умовах, як навчився жити, скажімо, Ізраїль в умовах наявності поряд Палестини», - зауважив Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", яка здійснювала плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС України зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, 24 - опинилися у полоні.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в Сімферополі підконтрольний окупантам суд вже заарештував 15 українських моряків. Їх звинувачують у незаконному перетинанні кордону за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії.

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту і звільнення захоплених Росією українських моряків.