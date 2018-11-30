Майже 100 євродепутатів виступили за нові санкції проти РФ через напад на українські судна

Євродепутати наголошують, що агресія президента РФ Володимира Путіна не має залишитися без відповіді.

У Європейському парламенті 97 депутатів закликають високого представнику Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріку Могеріні та усіх керівників європейських урядів запровадити цілеспрямовані санкції проти РФ через збройний напад та захоплення трьох українських суден та їхнього екіпажу у кількості 24 матросів та офіцерів поблизу Керченської протоки.

Копію оригіналу листа опублікувало Постійне представництво України при ЄС у соціальній мережі Facebook.

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"Цей інцидент не є чимось винятковим, бо відбувається на тлі незаконної анексії Криму, безперервної фінансової та військової підтримки для ведення бойових дій у Донецькій і Луганській областях, а також підтримки визнання незаконних виборів, проведених у цих областях, і спорудження мосту через Керченську протоку", - йдеться у листі.

"Події, що сталися цими вихідними, необхідно розцінювати як частину більш широкої стратегії загострення та нагнітання напруження між Росією та Україною, кричуще та провокативне порушення міжнародних правил та безпосередню загрозу нашому власному миру та безпеки", - йдеться у листі.

"Агресія Путіна не може залишитися без відповіді. Ми, члени Європейського парламенту, що підписалися (у цьому листі), з цієї причини закликаємо високого представника Європейського Союзу Могеріні та усіх лідерів європейських урядів запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії. Європа не може і не повинна дозволяти собі залишатися в стороні у той час, коли президент Путін повільно, але неухильно руйнує основу заснованого на правилах міжнародного порядку", - наголошується у листі.

Зокрема, під цим листом підписалися депутати Європарламенту Лайма Андрікене, Пятрас Ауштрявічюс, Ельмар Брок, Анна Фотига, Міхаель Галєр, Ребекка Гармс, Даріуш Росаті, Яцек Саріуш-Вольські, Йоганнес Корнеліс ван Баален, Гі Верхофстадт та інші.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні засудила застосування сили російськими військовими у Керченській протоці та пригрозила належно відповісти. "Європейський Союз не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією. Європейський Союз продовжить відстежувати уважно ситуацію та налаштований діяти належним чином у взаємодії з його міжнародними партнерами", - наголосила Могеріні.

При цьому вона не зазначила, що має на увазі, говорячи про належні дії.