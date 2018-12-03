Луценко закликав прокурорів поступово передавати справи до ДБР

За словами Луценка, до листопада наступного року прокурори ще проводитимуть слідство, а далі - здійснюватимуть процесуальне керівництво у справах, які будуть передані до ДБР.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав прокурорів не зволікати з передачею справ до Державного бюро розслідувань.

З відповідним зверненням Луценко виступив на оперативній нараді, у якій взяли участь заступники генпрокурора, керівники структурних підрозділів Генпрокуратури, а також прокурори областей, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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Луценко, зокрема, поінформував, що підписав наказ про створення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь ДБР, так звані «кущові» - Львів, Хмельницький, Миколаїв, Мелітополь, Полтава, Краматорськ, Київ.

«За вами у всіх областях, не важливо, чи це область кущова, чи не кущова, - створення з числа колишніх слідчих процесуальних керівників місцевих підрозділів ДБР», - підкреслив він, звертаючись до прокурорів областей.

Також Луценко зазначив, що закон дає прокуратурі можливість до листопада наступного року проводити слідство. Водночас він закликав не затягувати і поступово передавати справи в ДБР.

Генпрокурор роз’яснив, що, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс не визначає спосіб передачі проваджень до ДБР, то при прийнятті відповідних рішень раціональним є застосування положень ч. 5 ст. 36 Кодексу з посиланням на Перехідні положення. По-друге, додав він, КПК не містить заборони доручати іншим органам досудового розслідування провадження, підслідні ДБР.

Також він зазначив, що законодавцем виключено часове обмеження щодо розслідування таких проваджень, йдеться про ті, що розпочато до листопада.

Проте у Конституції закріплено, що прокуратура виконує функцію слідства до початку функціонування органів, яким законом буде передано відповідні функції. «Зараз ці органі сформовані, тому ніяких колізій в законодавстві немає, все достатньо зрозуміло», - зауважив Луценко.

«Слідства у прокуратури до кінця наступного року не буде, але це не значить, що слідчі будуть без роботи, вони отримають ту саму роботу, але під назвою процесуальний керівник», - уточнив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, з 27 листопада Державне бюро розслідувань розпочало розслідувати кримінальні провадження.

За словами директора ДБР Романа Труби, Бюро розслідуватиме злочини, скоєні топ-посадовцями, правоохоронцями, суддями, а також особами, які вчинили військові злочини.

Він наголосив, що слідчі ДБР розслідуватимуть лише ті провадження, які самі відкриють, не забираючи у Генпрокуратури справи проти посадовців вищезгаданих категорій.