Ряду посадовців ФСБ РФ повідомили про підозру через захоплення українських моряків та кораблів

Під час досудового розслідування зібрано 17 томів доказів вчинення Росією агресії проти українських ВМС.

Прокуратура повідомила про підозру ряду посадовців прикордонної служби ФСБ РФ за обстріл та захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, 25 листопада під час здійснення переходу з порту Одеса до порту Маріуполь в районі Керченської протоки збройні сили Росії та прикордонна служба ФСБ РФ здійснили агресивні воєнні дії, за результатами яких було поранено двох військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України та одного співробітника Служби безпеки України, а також захоплено малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу».

Як зауважила Сарган, під час досудового розслідування за 7 днів було зібрано 17 томів доказів вчинення Росією агресії проти українських ВМС. Допитано 75 свідків (командування ВМС, оперативні чергові та їхні помічники, екіпажі кораблів «Горлівка» і «Балта» та інші військові службові особи); визнано і допитано трьох потерпілих - родичів поранених військовослужбовців; проведено 51 огляд документів та інтернет-сайтів; проведено два огляди суден «Горлівка» і «Балта», які повернулись до порту Одеси.

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Також, повідомила Сарган, отримано докази радіоперемовин між кораблями Чорноморського флоту ЧФ, прикордонної служби ФСБ РФ та військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ з приводу ведення агресивних дій, нападів на кораблі ВМС України та членів екіпажу; відібрано зразки голосу в основних свідків - членів екіпажів кораблів «Горлівка» і «Балта» для проведення експертизи; отримано тимчасові доступи до речей і документів в Одесі та Києві.

За результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру вісьмом особам: начальнику прикордонного управління ФСБ Криму та м. Севастополя контр-адміралу Станкевичу С.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України; заступнику керівника прикордонної служби ФСБ РФ – керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Мєдвєдєву Г.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України; начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по Криму та Севастополю капітану 1 рангу Ромашкіну Р.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України; заступнику начальника управління - начальнику відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ по Криму капітану 1 рангу Шеіну А.Б. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України; командиру прикордонного сторожового корабля «Дон» капітану 2 рангу Саляєву О.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України; начальнику служби у Керчі пункту управління ФСБ РФ по Криму капітану 2 рангу Шатохіну О.В.; командиру малого протичовнового корабля «Суздалець» капітану 3 рангу Щербакову С.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України; командиру сторожового корабля «Ізумруд» капітану 3 рангу Шипіцину А.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Як повідомила Сарган, 28 листопада Станкевича, Мєдвєдєва, Ромашкіна, Шеіна, Саляєва, Шатохіна, Щербакова і Шипіцина було оголошено в розшук.

На даний час отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Найближчим часом, зауважила Сарган, планується повідомити про підозру понад 10 військовослужбовцям Чорноморського флоту РФ, прикордонної служби ФСБ РФ та військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів.

Органом досудового розслідування є слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Одеській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Південного регіону України.